Michel Chossudovsky

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HL
Oct 9

The names will not be forgotten. The project ‘Stitch Their Names Together’ started by Mary Evers is one project that has ensured that. Over 500 hundred people have so far embroidered panels with the names of 50,000 Gazans slaughtered which have been exhibited at various venues. They are obviously having an impact as there has recently been a protest over an exhibition at Leeds Minster which ended up being closed down and which was reported in the press. However, names are continuing to be embroidered and I am proud to be a small part of this project to honour and remember all those killed in this mass slaughter.

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Céline Lagacé
Oct 9

Le pire déchirement du génocide de Gaza est l'indifférence de la communaté internationale. Dans quel monde vivons-nous?

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