Texte en français, voir ci-dessous

This article by Laala Bechetoula:

“Your Heart and Your Mind, Your Commitment to Humanity, In solidarity with Palestine” ( Michel Chossudovsky)

Important Statements

Le pire déchirement du génocide de Gaza est l’indifférence de la communauté internationale. Dans quel monde vivons-nous?

The worst heartbreak of the Gaza genocide is the indifference of the international community. What world do we live in? (Celine Lagacé)

The names will not be forgotten. The project ‘Stitch Their Names Together’ started by Mary Evers is one project that has ensured that.

Over 500 hundred people have so far embroidered panels with the names of 50,000 Gazans slaughtered which have been exhibited at various venues. They are obviously having an impact as there has recently been a protest over an exhibition at Leeds Minster which ended up being closed down and which was reported in the press. However, names are continuing to be embroidered and I am proud to be a small part of this project to honour and remember all those killed in this mass slaughter. (HL)

earler version on Global Research here.

To understand what is happening in Gaza, one must go back to 1948.

That year, more than 750,000 Palestinians were expelled or driven to flee, and hundreds of towns and villages were emptied or destroyed.

Palestinians call it the Nakba, the catastrophe. Much of Gaza’s population descends from those refugee families. Many of those dying there since October 2023 are the children and grandchildren of the uprooted.

This text starts there because, for Palestinians, the Nakba is not a closed chapter. It is the historical fracture on which everything else has been inscribed.

It will say what happened before 7 October 2023, what has happened since, what the institutions have established and what they have yet to decide. It will also say, first, who died on 7 October: about 1,200 people killed in Israel, and 251 hostages taken to Gaza.

Mourning one group does not require erasing the other.

I am not a historian by training. I am an essayist on history, and I come from Laghouat, a city whose memory long remained oral. On 7 October 2023, the first images from Gaza arrived. I recognised the grammar.

The first act of genocide is to turn people into numbers. The first act of resistance is to turn numbers back into people.

There is a convenient way to tell the story of Gaza: begin on a Saturday morning in October 2023. Everything before it vanishes, and the earlier dead become mere “context.”

This text refuses that arithmetic.

A child killed in 2014 is no less dead than a child killed in 2024.

[Image: Dead bodies in Gaza (Source)]

Ahed, Zakaria, Mohammed, Ismail

On 16 July 2014, four boys of the Bakr family were playing on the beach in Gaza. A first projectile struck the hut where they had taken shelter. They ran. A second caught them on the sand. Foreign journalists, from a nearby hotel, saw it and reported it. Israel’s military investigation was closed without prosecutions.

That summer, the UN counted 2,251 Palestinians killed, 551 of them children.

You have probably forgotten those figures.

The four boys had been forgotten before that, because the world had heard “conflict” and had not heard “children.”

This is what we call context.

In 1982, at Sabra and Shatila, Lebanese militiamen massacred Palestinian refugees and Lebanese civilians while the Israeli army controlled the area. Israel’s own Kahan Commission found that Israeli officials bore indirect responsibility and held that Ariel Sharon bore personal responsibility.

Then came the siege.

In 2006, Dov Weissglas, adviser to Prime Minister Ehud Olmert, used the image of a population to be kept “on a diet” to describe the restrictions imposed on Gaza.

Since 2007, the blockade has turned daily life in Gaza into a chain of restrictions, shortages and humanitarian crises.

Then the wars.

“Cast Lead,” 2008–2009: about 1,390 Palestinians killed according to B’Tselem, 759 of whom, by its investigation, took no part in hostilities.

The Great March of Return, 2018–2019: a UN commission of inquiry, examining 189 deaths through the end of 2018, found reasonable grounds to believe that in the vast majority of cases reviewed, Israeli forces’ use of live ammunition was unlawful.

Shireen Abu Akleh, an Al Jazeera journalist, killed in Jenin in 2022 beneath a vest marked “PRESS.”

The numbers tell part of this story.

Statistics are necessary, but they sometimes become the refuge of those who no longer wish to look at faces.

Hind

On 29 January 2024, Hind Rajab, five years old, phoned the Palestine Red Crescent from a car in Gaza.

[Image: Hind Rajab (Source)]

Around her lay the bodies of her relatives.

She begged someone to come and get her.

The call lasted hours.

Two paramedics, Yusuf Zeino and Ahmed al-Madhoun, set out.

They never came back.

Nearly two weeks later, the car and the bodies were found.

Forensic Architecture’s analysis documented hundreds of bullet impacts on the vehicle.

She was five years, eight months and twenty-six days old.

In Laghouat, no recording survives: what remains is the officers’ reports, and oral memory.

For Hind, the recording exists.

The world heard it, and then moved on.

What the Records Already Say

On 9 October 2023, Israel’s Defence Minister Yoav Gallant announced a “complete siege” of Gaza: no electricity, no food, no fuel, while describing Palestinians as “human animals.”

These statements were entered into South Africa’s case before the International Court of Justice.

As of 1 October 2026, Gaza’s Ministry of Health reported 74,040 dead and 175,168 wounded, not counting those still under the rubble or beyond the reach of rescuers.

That is the toll of Gaza’s health authority, and it should be read as such.

A 2024 study in The Lancet estimated that standard counting methods could underestimate the true number of deaths.

On 22 August 2025, the IPC, the international benchmark for classifying food insecurity, confirmed famine in Gaza governorate.

As of 25 June 2026, the Committee to Protect Journalists recorded 209 journalists and media workers killed by Israel in Gaza and in Israeli detention since the war began, according to its methodology and revised list.

Seven World Central Kitchen workers were killed in April 2024, though their movements had been coordinated with the Israeli authorities.

On 29 February 2024, around a flour convoy, more than a hundred people died amid chaos and gunfire. The UN reported Israeli fire on the crowd; Israel maintains that many victims died in the crush.

Refaat Alareer, poet and professor, was killed in December 2023.

His poem “If I Must Die” asks that a kite be flown into the sky, so that a child who sees it will know an angel is there.

I will add nothing to that.

The levels of proof must be kept distinct.

On 26 January 2024, the ICJ did not declare that genocide had been established. It found plausible certain rights asserted by South Africa under the Genocide Convention and ordered provisional measures.

In November 2024, the ICC issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, notably for alleged crimes including starvation as a method of warfare.

An arrest warrant is not a conviction.

Amnesty International, in December 2024, and the UN Independent International Commission of Inquiry, in September 2025, each under its own mandate and methodology, concluded that acts constituting genocide had been committed.

In July 2025, two Israeli organisations, B’Tselem and Physicians for Human Rights Israel, published a report titled Our Genocide.

Israeli historian Omer Bartov, a scholar of genocide, has also used the term, after long expressing reservations.

Israel rejects the characterisation, says it is fighting Hamas, and accuses it of using civilians and civilian infrastructure for military purposes.

The ICJ has not yet ruled on the merits.

I say so because an essayist does not cheat on what is established and what is not.

But none of these considerations makes a civilian a legitimate target.

What Laghouat Taught Me

I come from Laghouat, Southern Algeria.

In my town, December 1852 is not just a date in a textbook. It is a memory carried across generations, for a long time without a written archive.

According to French sources and local memory, Laghouat had about six thousand inhabitants before 4 December 1852. By mid-December, between one and two thousand remained.

According to the oral memory passed on notably by Sheikh Mabrouk Kouissi, who died in 2008, the town had sixty-two notable families. Fifty-one died out. Only eleven remained.

That night, mothers put earrings on their sons so that they would be taken for girls. Part of today’s Laghouat descends from those earrings.

In the military reports of 1852, behind the figures, there were houses, families, old men, women, children.

Behind a word like “operation,” there were lives.

Behind a date, absences.

I learned that a city can be defeated twice: first by arms, then when its history stops being told.

I do not claim that Laghouat and Gaza are the same story.

They are not.

The eras, the actors and the circumstances differ.

But archives sometimes pose the same question: what becomes of a people when its dead are reduced to numbers, then to a few lines, then to silence?

Memory is not vengeance.

It is a form of justice.

That is why I refuse to let a child killed in Gaza become merely “one more number.”

He had a name.

What Remains

One day, Gaza will have to be rebuilt.

But rebuilding buildings will not be enough.

The archives, the schools, the cemeteries, the memory of vanished neighbourhoods will have to be rebuilt too.

Responsibility will also have to be established.

Not out of vengeance.

So that law still means something.

Edward Said spoke of the “permission to narrate.”

Palestinians never needed permission to suffer.

They needed their suffering to be heard, documented and recognised.

It took Algeria 132 years to break the chains of colonization.

Palestine is still waiting for its dawn.

But history teaches one stubborn truth: a people that refuses to disappear eventually returns home.

A register is not vengeance.

It is a promise made to those who can no longer claim it:

we will know that you existed.

Ahed.

Zakaria.

Mohammed.

Ismail.

Hind.

Yusuf.

Ahmed.

And all those whose names I have not written, because an article is too narrow a register for them.

May no one die twice: once under the bombs, and again in oblivion.

Before, during, after, they had names.

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Texte en français

Ils avaient des noms. Hommage aux Palestiniens tués, avant et après le 7 octobre.

Pour comprendre ce qui se passe à Gaza, il faut revenir à 1948.

Cette année-là, plus de 750 000 Palestiniens furent expulsés ou poussés à fuir, et des centaines de localités furent vidées ou détruites. Les Palestiniens appellent cela la Nakba, la catastrophe. Une grande partie de la population de Gaza est issue de ces familles de réfugiés et de leurs descendants. Ceux qui y meurent depuis octobre 2023 sont, pour beaucoup, les enfants et petits-enfants de ces déracinés.

Ce texte part donc de là, parce que la Nakba n’est pas, pour les Palestiniens, un chapitre refermé : c’est une fracture historique sur laquelle tout le reste est venu s’inscrire.

Il dira ce qui s’est passé avant le 7 octobre 2023, ce qui s’est passé depuis, ce que les institutions ont établi et ce qu’elles n’ont pas encore tranché.

Il dira aussi, d’abord, les morts du 7 octobre : environ 1 200 personnes tuées en Israël, et 251 otages emmenés à Gaza.

Pleurer les uns n’oblige à effacer personne.

Je ne suis pas historien de formation. Je suis essayiste en histoire, et je viens de Laghouat, ville dont la mémoire est longtemps restée orale. Le 7 octobre 2023, les premières images de Gaza sont arrivées. J’ai reconnu la grammaire.

Le premier acte d’un génocide est de transformer les gens en chiffres. Le premier acte de résistance est de transformer les chiffres en personnes.

Il existe une façon commode de raconter Gaza : commencer un samedi matin d’octobre 2023. Tout ce qui précède disparaît, et les morts d’avant ne sont plus que du « contexte ».

Ce texte refuse cette arithmétique.

Un enfant tué en 2014 n’est pas moins mort qu’un enfant tué en 2024.

Ahed, Zakaria, Mohammed, Ismaïl

Le 16 juillet 2014, quatre garçons de la famille Bakr jouaient sur la plage de Gaza. Un premier projectile a frappé la cabane où ils s’abritaient. Ils ont couru. Un second les a rattrapés sur le sable. Des journalistes étrangers, depuis un hôtel voisin, ont vu et raconté la scène. L’enquête militaire israélienne a été close sans poursuites.

Cet été-là, l’ONU a compté 2 251 Palestiniens tués, dont 551 enfants.

Vous avez sans doute oublié ces chiffres.

Les quatre garçons, eux, avaient été oubliés avant, parce que le monde avait entendu « conflit » et n’avait pas entendu « enfants ».

Voilà ce qu’on appelle le contexte.

En 1982, à Sabra et Chatila, des miliciens libanais massacrèrent des réfugiés palestiniens et des civils libanais pendant que l’armée israélienne contrôlait le secteur. La commission israélienne Kahan conclut à une responsabilité indirecte de responsables israéliens et estima qu’Ariel Sharon portait une responsabilité personnelle.

Puis vint le siège.

En 2006, Dov Weissglas, conseiller du Premier ministre Ehud Olmert,employa l’image d’une population que l’on mettrait « au régime » pour décrire la politique de restrictions imposées à Gaza.

Depuis 2007, le blocus a fait de la vie quotidienne de la population de Gaza une succession de restrictions, de pénuries et de crises humanitaires.

Puis les guerres.

« Plomb durci », en 2008-2009 : environ 1 390 Palestiniens tués selon B’Tselem, dont 759 qui, selon son enquête, ne participaient pas aux hostilités.

La Marche du retour, en 2018-2019 : une commission d’enquête de l’ONU, examinant 189 décès jusqu’à la fin de 2018, conclut qu’il existait des motifs raisonnables de croire que, dans la grande majorité des cas examinés, l’emploi de balles réelles par les forces israéliennes était illégal.

Shireen Abu Akleh, journaliste d’Al Jazeera, tuée à Jénine en 2022 sous un gilet marqué « PRESS ».

Les chiffres racontent une partie de cette histoire.

Les statistiques sont nécessaires, mais elles deviennent parfois le refuge de ceux qui ne veulent plus regarder les visages.

Le 29 janvier 2024, Hind Rajab, cinq ans, appelle le Croissant-Rouge palestinien depuis une voiture à Gaza.

Autour d’elle gisent les corps de ses proches.

Elle supplie qu’on vienne la chercher.

L’appel dure des heures.

Deux secouristes, Yusuf Zeino et Ahmed al-Madhoun, partent.

Ils ne reviennent pas.

Près de deux semaines plus tard, on retrouve la voiture et les corps.

Des analyses de Forensic Architecture ont documenté des centaines d’impacts de balles sur le véhicule.

Elle avait cinq ans, huit mois et vingt-six jours.

À Laghouat, aucun enregistrement ne nous est parvenu : il reste les rapports des officiers, et la mémoire orale.

Pour Hind, l’enregistrement existe.

Le monde l’a entendue, puis il a continué.

Ce que les registres disent déjà

Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant annonçait un « siège complet » de Gaza : ni électricité, ni nourriture, ni carburant, tout en qualifiant les Palestiniens d’« animaux humains ».

Ces déclarations ont été versées au dossier de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice.

Au 1er octobre 2026, le ministère de la Santé de Gaza faisait état de 74 040 morts et 175 168 blessés, sans compter les personnes encore sous les décombres ou inaccessibles aux secours.

C’est le bilan de l’autorité sanitaire de Gaza, et il doit être lu comme tel.

Une étude publiée dans The Lancet en 2024 estimait que les méthodes de comptage habituelles pouvaient sous-estimer le nombre réel de morts.

Le 22 août 2025, l’IPC, référence internationale en matière de classification de l’insécurité alimentaire, confirmait une famine dans le gouvernorat de Gaza.

Au 25 juin 2026, le Comité pour la protection des journalistes recensait 209 journalistes et travailleurs des médias tués par Israël à Gaza et dans des lieux de détention israéliens depuis le début de la guerre, selon sa méthodologie et sa liste révisée.

Sept travailleurs de World Central Kitchen furent tués en avril 2024 alors que leur déplacement avait été coordonné avec les autorités israéliennes.

Le 29 février 2024, autour d’un convoi de farine, plus d’une centaine de personnes moururent dans une scène de chaos et de tirs. L’ONU a fait état de tirs israéliens contre la foule ; Israël affirme que beaucoup de victimes sont mortes dans la bousculade.

Refaat Alareer, poète et professeur, a été tué en décembre 2023.

Son poème « Si je dois mourir » demande qu’un cerf-volant soit lancé dans le ciel afin que l’enfant qui le voit sache qu’un ange est là.

Je n’ajouterai rien à cela.

Il faut distinguer les niveaux de preuve.

Le 26 janvier 2024, la CIJ n’a pas déclaré qu’un génocide était établi. Elle a jugé plausibles certains droits invoqués par l’Afrique du Sud au titre de la Convention sur le génocide et a ordonné des mesures conservatoires.

En novembre 2024, la CPI a délivré des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, notamment pour des crimes allégués comprenant le recours à la famine comme méthode de guerre.

Un mandat d’arrêt n’est pas une condamnation.

Amnesty International, en décembre 2024, puis la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies, en septembre 2025, ont conclu, chacune selon son propre mandat et sa propre méthodologie, à des actes constitutifs de génocide.

En juillet 2025, deux organisations israéliennes, B’Tselem et Médecins pour les droits humains-Israël, ont publié un rapport intitulé Our Genocide.

L’historien israélien Omer Bartov, spécialiste de l’histoire des génocides, a lui aussi employé cette qualification après avoir longtemps exprimé ses réserves.

Israël rejette cette qualification, affirme combattre le Hamas et l’accuse d’utiliser des civils et des infrastructures civiles à des fins militaires.

La CIJ n’a pas encore rendu son arrêt sur le fond de l’affaire.

Je le dis parce qu’un essayiste ne triche pas avec ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.

Mais aucune de ces considérations ne fait d’un civil une cible légitime.

Ce que Laghouat m’a appris

Je viens de Laghouat.

Dans ma ville, décembre 1852 n’est pas seulement une date dans un manuel. C’est une mémoire qui a traversé les générations, longtemps sans archive écrite.

Selon les sources françaises et la mémoire locale, Laghouat comptait environ six mille habitants avant le 4 décembre 1852. À la mi-décembre, il en restait entre mille et deux mille.

Selon la mémoire orale transmise notamment par Cheikh Mabrouk Kouissi, mort en 2008, la ville comptait soixante-deux familles de notables. Cinquante et une s’éteignirent. Il n’en resta que onze.

Cette nuit-là, des mères ont passé des boucles d’oreille à leurs fils pour qu’on les prenne pour des filles. Une part de la Laghouat d’aujourd’hui descend de ces boucles d’oreille.

Dans les rapports militaires de 1852, derrière les chiffres, il y avait des maisons, des familles, des vieillards, des femmes, des enfants.

Derrière un mot comme « opération », il y avait des vies.

Derrière une date, des absences.

J’ai appris qu’une ville peut être vaincue deux fois : une première fois par les armes, une seconde fois lorsque son histoire cesse d’être racontée.

Je ne prétends pas que Laghouat et Gaza sont la même histoire.

Elles ne le sont pas.

Les époques, les acteurs, les contextes et les circonstances diffèrent.

Mais les archives posent parfois la même question : que devient un peuple lorsque ses morts sont réduits à des chiffres, puis à quelques lignes, puis au silence ?

La mémoire n’est pas une vengeance.

Elle est une forme de justice.

C’est pour cela que je refuse qu’un enfant tué à Gaza devienne simplement « un chiffre de plus ».

Il avait un nom.

Ce qu’il reste

Il faudra un jour reconstruire Gaza.

Mais reconstruire des immeubles ne suffira pas.

Il faudra reconstruire les archives, les écoles, les cimetières, la mémoire des quartiers disparus.

Il faudra aussi établir les responsabilités.

Non par vengeance.

Pour que le droit signifie encore quelque chose.

Edward Said parlait de la « permission de raconter ».

Les Palestiniens n’ont jamais eu besoin d’une permission pour souffrir.

Ils ont eu besoin que leur souffrance soit entendue, documentée et reconnue.

Il a fallu 132 ans à l’Algérie pour briser les chaînes de la colonisation.

La Palestine attend encore son aube.

Mais l’histoire enseigne une vérité têtue : un peuple qui refuse de disparaître finit par rentrer chez lui.

Un registre n’est pas une vengeance.

C’est une promesse faite à ceux qui ne peuvent plus la réclamer :

on saura que vous avez existé.

Ahed.

Zakaria.

Mohammed.

Ismaïl.

Hind.

Yusuf.

Ahmed.

Et tous ceux dont je n’ai pas écrit le nom, parce qu’un article est un registre trop étroit pour eux.

Que personne ne meure deux fois : une première fois sous les bombes, une seconde fois dans l’oubli.

Avant, pendant, après, ils avaient des noms.

Laala Bechetoula