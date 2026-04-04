Video Produced by Micheline Ladouceur

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Peaceful Movement of the Outardes, Canada’s Wild Geese, returning from Florida to their homeland in Canada.

Canada’s Outardes typically breed between late February and mid-May.

This year migration back to Canada was delayed due to cold weather.

The females will lay eggs during this period. The incubation lasts about 28 to 30 days

They usually return to the same nesting sites each year including the Lac des Deux Montagnes in the periphery of Montreal.

The Red Fox stays on Cadieux Island year round.

The Red Fox and Canada’s Wild Geese are said ”to share a tense, dramatic relationship” (sounds like politics) in this lakeside habitat on Cadieux Island.

The fox-outarde relationship is complex on the Lake of Two Mountains.

It involves confrontation, while Canada’s geese —particularly during the nesting season—, aggressively defend their territory against the Red Fox.

There is a “complex geopolitical relationship” [ha ha]. Visibly the Red Fox from “a political standpoint” was confused and out-numbered…

Vidéo : « La paix au Québec »: Rencontre amicale du Renard Roux du Canada et des oies sauvages au Lac des Deux Montagnes

Vidéo réalisée par Micheline Ladouceur

Migration paisible des outardes du Canada, de retour de la Floride vers leur territoire d’origine au Canada.

Les oies sauvages du Canada se reproduisent généralement entre la fin février et la mi-mai.



Cette année, la migration de retour au Canada a été retardée en raison du froid.



Les femelles pondent leurs œufs durant cette période. L’incubation dure environ 28 à 30 jours.



Les outardes retournent généralement chaque année aux mêmes sites de nidification, notamment au lac des Deux Montagnes, en périphérie de Montréal.



Le renard roux réside sur l’île Cadieux à l’année longue.



On dit que le renard roux et les oies sauvages du Canada entretiennent une relation complexe et conflictuelle (un peu comme en politique) dans cet habitat lacustre de l’île Cadieux.



La relation entre le renard et l’oie sauvage est complexe sur le lac des Deux Montagnes.



Cela implique des confrontations, car les outardes du Canada — particulièrement pendant la saison de nidification — défendent de manière agressive leur territoire contre le renard roux.



Il existe une « relation géopolitique complexe » [rires]. Visiblement, d’un point de vue politique, le renard roux était désorienté et en infériorité numérique…