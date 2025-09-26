[This article was first published by Global Research. You can read it here.]
Rubicon was honored to have as our guest the renowned Professor Emeritus of Economics at the University of Ottawa and President and Director of the Centre for Globalization Research, Michel Chossudovsky.
What is your view of the current world economy?
Is the current situation leading to a new economic crisis like the one in 2008?
How are the decisions of the Washington administration to impose tariffs on foreign products and initiate trade wars, such as with China, reflected on the world economy?
Does the process of de-dollarization herald a new global economy and what will it look like?
What is the role of the BRICS in the new global economy? Can wars, such as the current conflict in Ukraine, be used to maintain the current economic order?
Video Interview: Michel Chossudovsky: Serbians Are the Victims of Global Hegemony. Rubicon TV, Belgrade
Рубикон је имао част да нам гост буде чувени професор емеритус економије на Универзитету у Отави и председник и директор Центра за истраживање глобализације Мишел Чосудовски Какво је ваше виђење тренутне светске економије?
Да ли тренутна ситуација води новој економској кризи као што је била 2008 године?
Како се на светску економију одражавају одлуке Вашингтонске администрације да уводи царине на стране производе и иницирање трговинских ратова као што је са Кином?
Да ли процес дедоларизације најављује нову глобалну економију и како ће она изгледати?
Која је улога БРИКС а у новој глобалној економији? Могу ли се ратови као што је тренутну сукоб у Украјини, користи да одрже економски поредак који тренутно влада?
Зашто је важно да разумемо агресију НАТО на СР Југославију 1999 године? Да ли Србија због свог односа са Русијом и Кином има бољу позицију за будућност?